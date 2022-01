Como anda relação de Ashley Benson e G-Eazy após rumores de reconciliação

O Ano Novo pode trazer um novo começo para Ashley Benson e G-Eazy após término. Algumas semanas depois que Ashley e G-Eazy foram vistos juntos em um almoço amigável, o E! News descobriu mais sobre a situação do par.

"Eles estão passando muito tempo juntos e estão namorando casualmente novamente", uma fonte compartilhou exclusivamente com o E! News. "Eles tiveram uma separação difícil, mas se reconciliaram e adoram estar juntos. Eles têm muito em comum e estão indo devagar".

Segundo a fonte, Ashley se reuniu com G-Eazy depois que a mãe do cantor, a artista Suzanne Olmsted, faleceu. Em novembro, ele postou uma homenagem emocionante à "minha rainha, minha heroína, meu tudo" no Instagram.

Embora os fãs possam flagrar o casal saindo no futuro, a fonte disse que G-Eazy "ainda está de luto por sua perda e não está focado em seu status no momento". Ao mesmo tempo, Ashley "está lá para ele" durante esse período difícil.