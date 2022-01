As melhores reações do público à estreia da segunda temporada de 'Euphoria'

Não é exagero dizer que a segunda temporada de Euphoria, fenômeno da HBO, foi a estreia mais aguardada dos últimos dois anos. A série, que conquistou uma legião de fãs com seus dramas adolescentes, maquiagens de dar o que falar e trilha sonora bafônica, voltou mais polêmica do que nunca, como alertou Zendaya.

A prova são os números: o primeiro episódio bateu o recorde de engajamento do serviço de streaming HBO Max. Segundo dados da plataforma, 2,4 milhões de pessoas assistiram à estreia da temporada (ultrapassando as visualizações do último capítulo de Game Of Thrones), além de ter ficado no topo dos assuntos mais comentados do Twitter por 6 dias consecutivos. Não é para qualquer estreia, né?

Confira algumas reações dos internautas sobre o episódio (só cuidado com os spoilers!):