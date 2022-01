Antonia Fontenelle comenta morte de Batoré: "Não passava de um covarde"

Antonia Fontenelle não poupou críticas a Batoré após saber sobre a morte dele na segunda-feira, 10. Em seus Stories no Instagram, Antonia chamou Batoré de "covarde e machista".

"Hoje morreu um cearense, que todos chamam de humorista, e que pra mim não passava de um cara covarde, machista e que me apontou, me julgou, foi cruel, foi covarde comigo, sem nunca ter me visto na vida, sem nunca eu ter feito nada com ele, o tal do Batoré."

"Agora um monte de gente: coitadinho, Batoré morreu! Coitadinho o caralh*. Não é porque ele morreu, que ele passou a ser santo e vai morar com Deus", disse a atriz.