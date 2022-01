Marisa Monte é diagnosticada com Covid-19 e adia shows

Marisa Monte foi mais uma famosa diagnosticada com Covid-19. Nesta terça-feira, 11, Marisa fez post no Instagram dando a notícia aos fãs e revelando que irá adiar seus shows.

"Gente, hoje de manhã acordei com a notícia que meu exame de PCR, feito ontem à tarde, deu positivo. Estou totalmente assintomática, com as três doses da vacina, isolada em casa", iniciou a cantora.

Em seguida, a musa da MPB falou sobre os casos de Covid-19 que vem crescendo nos últimos dias. "Vínhamos trabalhando nos preparativos da tour com todo cuidado, fazendo testes diários, acompanhando com atenção os números de contágio e avaliando os riscos para a nossa equipe e para o público. Essa semana, com a escalada vertiginosa de casos, ficou claro que se tornou impossível seguir com nossos planos".