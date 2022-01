DJ Ivis adia lançamento de álbum após vaias em show

O disco de DJ Ivis estava previsto para dezembro de 2021. No entanto, depois de vaias em aparições públicas e da má recepção por parte do público no geral, o artista adiou o lançamento. Nas redes sociais, DJ Ivis anunciou a mudança na estreia do disco, sem data prevista.

"Estou focando em outras coisas. Tento fazer as coisas no seu tempo mais certo para não ter tantas agonias e vexames", justificou o artista, em vídeo publicado nas redes sociais — e apagado horas depois.

De acordo com o produtor, o álbum contará com participações especiais, mas de cantores ainda desconhecidos pelo público. O motivo é que, após o episódio de violência doméstica contra a esposa, Pâmella Holanda, diversos artistas — e até plataformas de streaming — cancelaram as colaborações com o DJ. Zé Felipe, Latino e Flay são alguns exemplos.