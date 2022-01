Julia Fox e Kanye "Ye" West curtem date em Los Angeles

Kanye "Ye" West e Julia Fox foram vistos juntos em mais um date. Nessa segunda-feira, 10, Julia, de 31 anos, e a Kanye, de 44 anos, iniciaram a noite no restaurante Craig's, em West Hollywood.

Julia optou por uma jaqueta de couro cinza, da coleção KNWLS outono-inverno 2021 de Charlotte Knowles, combinada com um jeans Diesel e botas de bico fino, complementando seu visual com um par de luvas pretas e uma bolsa combinando. Já Ye, usou um moletom com capuz, jeans e botas pretas e finalizou seu visual com um par de óculos de sol.

A dupla foi posteriormente fotografada em frente a um hotel de Hollywood, onde Ye também foi visto dando autógrafos para seus fãs.

Como Julia compartilhou com a Interview no início deste mês, ela e Ye se conheceram em Miami e formaram uma "conexão instantânea". Eles então foram para Nova York para ver Slave Play e jantar no restaurante Carbone, onde o artista "dirigiu uma sessão de fotos inteira", disse Julia ao veículo.