Gusttavo Lima é processado por divulgar número de telefone em música

Mais um processo para a conta de Gusttavo Lima. Eis que o número de telefone que aparece na letra do hit Bloqueado tem dona, e ela está recebendo uma série de trotes e importunações. A vítima está pedindo para Gusttavo Lima R$105 mil, além da retirada da música de todas as plataformas digitais. Eita!

A informação foi dada pelo colunista Ancelmo Gois, do jornal O Globo. Segundo ele, a dona do número de telefone entrou com uma ação judicial para que a letra da canção fosse alterada, além de indenização pelo transtorno.

Vai ser complicado para o sertanejo. Só no YouTube, Bloqueado tem mais de 26 milhões de visualizações. O vídeo marca a volta do cantor aos palcos, com a turnê Buteco.