Quem é Ana Carla Medeiros, nova namorada de Ítalo Ferreira?

Novo casal no pedaço! O surfista campeão olímpico Ítalo Ferreira assumiu o namoro com Ana Carla Medeiros com um post no Instagram nesta segunda-feira, 10. Na publicação, Ítalo compartilhou vários registros das férias em Fernando de Noronha e em uma delas está abraçado a Ana Carla.

Apesar do clima de paquera que o campeão olímpico teve com Juliette Freire no ano passado, quem conquistou o coração dele foi a ex-miss Paraíba, de 24 anos. Os dois aproveitaram a virada de ano juntos e parecem estar super apaixonados, né?

"Colecionando momentos!", escreveu o surfista na legenda. Nos comentários, os seguidores adoraram os pombinhos. "Coisa mais linda esses dois", escreveu um deles.