Flay acusa ex de não pagar pensão para o filho: "Nunca cuidou nem deu uma pensão"

Nesta segunda-feira, 10, a ex-BBB Flay fez um desabafo no Twitter sobre o pai de seu filho de 4 anos, Bernardo, o empresário Jhonatan Ricarte. Na publicação, Flay acusou o ex companheiro de não pagar pensão desde que eles não estão mais juntos.

"Nunca pensei passar por isso que tantas mães passam, mas tô [passando]. Acabei de ouvir uma conversa da família do pai de Bernardo, que nunca cuidou nem deu uma pensão em quatro anos de vida, botando um monte de coisa na cabeça da criança, que a casa do pai dele é melhor que essa", iniciou a ex-participante do BBB 20, reality show da TV Globo.

A cantora seguiu com as críticas e disse se sentir desmoralizada após o menino ser convidado a morar com eles. "Eu sempre finjo demência, mas dessa vez foi demais. Por isso ultimamente meu filho vem dizendo que não gosta desse apartamento. Ele amava", completou.