Como Brad Pitt reagiu aos rumores de romance com Alia Shawkat

Como Shawkat lembrou ao Vulture em 2020, ela e Pitt se conheceram na estreia de um filme anos atrás e se tornaram amigos. Mas depois que eles foram vistos saindo em 2019, incluindo um passeio na Wilding Cran Gallery, em Los Angeles, as especulações de namoro se espalharam.

"Na época, não foi nada divertido", disse o ex-atriz de Arrested Development ao The New Yorker, sobre todas as reportagens dos tablóides. "Eu não sou uma atriz que já lidou com os paparazzi. Eles não sabem quem diabos eu sou".

Ela continuou: "Há algo irônico nisso. Não tem nada a ver com Brad como pessoa—ele é um grande cara. Mas claro que a ideia de eu estar romanticamente envolvida com um cara branco mais velho é o que me deu mais atenção. Não uma carreira de 20 anos. Isso é o que me chateia. E é irônico, grosseiro e estúpido".

"Mas sim, novamente, foi super breve. E eu estava bem", observou ela. "Fiquei abalada com isso, porque tenho um estúdio em Highland Park, onde vou todos os dias. E eu pensava, há essas fotos minhas aguentando muita merd* para entrar. Fotos embaraçosas, eles me seguiram até lá. Então eles simplesmente desapareceram, e agora eles não dão a mínima".