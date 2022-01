Irmã de Naya Rivera revela jornada para sair do "lugar escuro" após morte da atriz

Após a trágica morte de Naya Rivera em julho de 2020, Nickayla Rivera está se abrindo sobre a tentativa de lidar com perda de sua irmã. Na segunda-feira, 10, Nickayla postou um vídeo em seu canal no YouTube, intitulado "permita-me me reintroduzir". No upload de quase 10 minutos, ela compartilhou detalhes de seu vínculo com Naya, incluindo memórias de sua infância e tempo crescendo juntos.

"Minha família e eu sofremos uma perda trágica em julho de 2020, minha irmã Naya faleceu", disse ela. "E quando isso aconteceu, eu fiquei em choque completo. Minha família inteira estava em choque completo. Foi como se alguém puxasse o tapete debaixo de nós e não vimos isso acontecer. O lugar escuro em que eu estava antes só progrediu quando isso aconteceu. Naquela época, eu não tinha pensamentos sobre o meu futuro. Eu realmente não tinha pensamentos sobre mim mesma. Eu estava apenas sentindo dor."

Em 13 de julho de 2020, após uma busca de cinco dias no Lago Piru, na Califórnia, Naya foi confirmada como morta pelas autoridades, com sua causa oficial de morte considerada acidental.