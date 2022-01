Jade Picon muda o visual para entrar no BBB 22, diz colunista

Jade Picon é um dos nomes na lista de possíveis participantes do Camarote do BBB 22, reality show da TV Globo. Após uma dica de Tadeu Schmidt, no Fantástico no último domingo, 9, muita gente passou a acreditar que Jade estará na casa mais vigiada do Brasil.

Além de Tadeu contar que haverá alguém que "tem o costume de apertar o botão da descarga com o pé" no programa, hábito que a influenciadora já revelou que é adepta em um vídeo no seu canal do YouTube, ela também postou um stories nesta segunda, 10, avisando que iria viajar.

Os fãs notaram que o registro compartilhado pela jovem, com a legenda "Vou fazer uma viagem, para onde vocês acham que é?", na verdade, já havia sido publicado no seu feed do Instagram em novembro do ano passado.