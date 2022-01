Anitta vai buscar um novo amor em programa de TV

Depois de curtir uns dias clima frio de Aspen, Anitta vai tentar aquecer o coração com um novo amor. E o apresentador, Luciano Huck resolveu ajudar a funkeira nessa missão, com nada mais nada menos que um quadro no Domingão com Huck, programa da TV Globo.

Na edição do próximo domingo, dia 16, a Girl From Rio vai escolher entre três pretendentes misteriosos, em Um Crush Para Anitta. Será que ela vai achar o amor verdadeiro?

A atração será dividida em três fases. Na primeira, uma série de pretendentes passarão por uma seleção feita pelos amigos da cantora, como Juliette Freire. Na segunda, os aprovados irão passar por mais uma análise, dessa vez realizada pela família da funkeira.