Jimmy Kimmel chora durante homenagem emocionante a Bob Saget

Jimmy Kimmel honrou o legado de Bob Saget com uma comovente viagem ao passado. Na segunda-feira, 10, Jimmy falou diretamente para a câmera do Jimmy Kimmel Live! e fez uma homenagem comovente a Bob. Enquanto refletia sobre todas as mensagens que as pessoas enviaram após a morte inesperada do ator no fim de semana, o apresentador observou como a palavra "mais doce" surgiu uma e outra vez.

"A razão pela qual as pessoas escreveram isso é porque é verdade", disse ele. "É a melhor palavra. Se você tivesse que escolher uma palavra para descrevê-lo, seria: mais doce. Eu tenho tantos textos e e-mails maravilhosamente gentis e de apoio, ligações de Bob. Ele sempre tinha um elogio. Ele escrevia às vezes apenas para me dizer que me amava, e eu sei que ele fez isso para muitas pessoas."

Kimmel também tirou um momento para lembrar o humor de Saget. "Ele era tão engraçado e não estou falando sobre 'Três é Demais' ou 'America's Funniest Home Videos', comédia stand-up ou filmes. Quero dizer, engraçado de verdade. Tipo, quando você entra em uma festa [e] você via Bob e sua esposa Kelly [Rizzo] no canto, você ia direto para eles e ficava o máximo que pudesse porque ele tinha algo engraçado a dizer sobre tudo e nada de ruim a dizer sobre ninguém. Havia pessoas de quem ele não gostava. Ele guardava isso para si mesmo. Ao contrário de mim, ele era uma boa pessoa."