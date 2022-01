Camila Cabello revela estar "vivendo a vida" após reencontrar Shawn Mendes

Camila Cabello, que estará no Rock in Rio 2022, foi ao Instagram na segunda-feira, 10, para compartilhar fotos sensuais de biquíni de sua viagem à República Dominicana. "Não postei fotos porque eu estava com hashtag vivendo a vida", escreveu Camila Cabello na legenda dos cliques de si mesma curtindo um passeio de barco em um maiô preto, "mas eu estava na REPÚBLICA DOMINICANA BABYYYYYY".

Na véspera de Ano Novo, a cantora de 24 anos postou uma imagem semelhante ao pôr do sol enquanto revelava detalhes sobre sua nova música. "Feliz ano novo!" disse ela. "Mal posso esperar para dar a vocês meu/nosso próximo álbum, Familia, em 2022."

Nos dias seguintes, Camila levou todos à loucura ao se reunir com o ex Shawn Mendes em Miami. O casal foi visto passeando com seu cachorro, Tarzan, em 6 de janeiro, como visto nas fotos obtidas pelo TMZ. O encontro aconteceu menos de dois meses depois que eles cancelaram seu relacionamento romântico, mas prometeram permanecer "melhores amigos".

Na segunda-feira, 10, a musa também compartilhou um olhar dentro de sua viagem a Montana, mostrando-se embrulhada em um casaco de pelúcia, luvas e um chapéu fedora enquanto posava em uma cadeira de balanço na floresta. Como ela legendou a selfie, "Alexa joga featherstone pelas pipas de papel".