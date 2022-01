Causa da morte de Betty White é revelada

"Para todos os seus fabulosos fãs, eu diria que lembrem-se do legado de Betty... A bondade, o amor aos animais", continuou ele, acrescentando: "Para mim, é realmente sobre se lembrar da grandeza de Betty White, a bondade e o riso que ela deixou para nós com todas as suas performances."

Sua carreira em Hollywood durou mais de 70 anos, começando com o curta-metragem de 1945, Time to Kill. Ela passou a interpretar Mrs. Delores Bickerman em Pânico no Lago e Sue Ann Nivens em The Mary Tyler Moore Show. Uma de suas performances finais foi dublar Bitey White em Toy Story 4 e o curta Garfinho Pergunta.