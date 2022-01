Kelly Rizzo, esposa de Bob Saget, quebra silêncio sobre morte do ator

Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic

Autoridades da Flórida confirmaram a morte do comediante em comunicado no Twitter. Saget estava em sua turnê de stand-up no momento de sua morte. "Hoje cedo, os delegados foram chamados ao Ritz-Carlton Orlando, Grande Lakes para uma ligação sobre um homem que não responde em um quarto de hotel", twittou o Gabinete do Xerife do Condado de Orange em 9 de janeiro. "O homem foi identificado como Robert Saget e declarado morto no local. Os detetives não encontraram sinais de crime ou uso de drogas neste caso."

Em outubro, três meses antes de sua morte, Saget e Rizzo comemoraram seu terceiro aniversário de casamento. "Feliz aniversário de 3 anos! O tempo voa com você!", escreveu a blogueira no Instagram, na época. "Não parece um dia mais de 2 anos e 10 meses. Te amo @bobsaget, obrigada por ser o marido mais maravilhoso!"

Saget anunciou seu casamento com Rizzo pela primeira vez nas mídias sociais em outubro de 2018, compartilhando uma foto do dia especial do casal. "Ok, então fomos e fizemos", disse ele aos fãs no Instagram. "E porr*, estamos felizes."