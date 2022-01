Sabrina Sato é contratada pela Globo para apresentar reality

Sabrina Sato é a mais nova contratada da Rede Globo. A apresentadora vai comandar o reality show Desapegue Se For Capaz, do canal por assinatura GNT, com estreia prevista para o final de abril. Sabrina Sato, contudo, continua fazendo parte da Record TV.

O objetivo do programa é reorganizar a casa dos participantes, para que desapeguem do que não tem mais utilidade (Alô, Marie Kondo?). A primeira temporada terá 10 episódios. Em cada um, a japonesa contará com apoio da personal organizer Micaela Góes e da arquiteta Gabriela de Matos.

A novidade foi divulgada ao público na noite desta segunda-feira, 10, pelo perfil oficial do GNT no Instagram.