The Crown: conheça ator que vai interpretar ex de Princesa Diana, Dr. Hasnat Khan

O ator paquistanês Humayun Saeed foi escalado como o cirurgião cardíaco britânico-paquistanês Dr. Hasnat Khan na quinta temporada de The Crown, da Netflix, de acordo com a Variety. Nós soubemos anteriormente que a quinta temporada seguirá o relacionamento entre a princesa Diana e o produtor de cinema Dodi Fayed (Khalid Abdalla) e seu final trágico, e agora Saeed aparecerá como Dr. Khan, o homem com quem Diana teve um caso secreto antes de conhecer Fayed.

Saeed é uma proeminente estrela de cinema do Paquistão e atuará ao lado de Elizabeth Debicki na série, que está substituindo Emma Corrin como a princesa Diana, assim como Salim Daw, que dará vida ao ex-proprietário da Harrods Mohamed Al Fayed.

Mas quem era exatamente Dr. Khan?

Dr. Khan trabalhou no Royal Brompton Hospital, em Londres, e revelou em uma declaração de 2004 à Polícia Metropolitana que esteve em um relacionamento com a princesa Diana de 1995 a 1997. Ele também afirmou que ela terminou com ele depois de conhecer Fayed em um feriado com Mohammed Al Fayed e sua família.