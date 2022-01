Bob Saget revelou em entrevista dias antes de sua morte que teve Covid-19

Kevork Djansezian/Getty Images

Mais tarde, o comediante twittou: "Adorei o show de hoje à noite... O público apreciou", acrescentando: "Eu não tinha ideia de que fiz um set de 2 horas hoje à noite. Estou felizmente viciado novamente nessa merd*".

No dia seguinte, o Gabinete do Xerife do Condado de Orange respondeu a uma "chamada de um homem morto" por volta das 16h, no Ritz-Carlton Orlando, segundo declaração ao E! News. "Na chegada, eles localizaram um homem que não respondeu em um quarto de hotel", disse a polícia. "O homem, identificado como Robert Lane Saget, foi declarado morto no local. Não temos informações sobre a causa da morte".

As autoridades observaram que o Gabinete do Médico Legista determinará sua causa e forma de morte posteriormente.

Sua esposa de três anos, Kelly Rizzo, falou nessa segunda-feira, 10, sobre sua morte repentina.

"Meu coração todo. Bob era meu tudo absoluto", disse ela em um comunicado ao E! News. "Estou tão completamente despedaçada e incrédula. Estou profundamente tocada pela manifestação de amor e homenagem de nossos amigos, familiares, seus fãs e colegas".

Rizzo observou: "Quando for a hora certa e quando esta notícia não for tão crua, estou ansiosa para compartilhar mais de Bob com o mundo".