Simone se diverte com gafes constantes de Simaria: "Tenho que cuidar 24 horas"

Simone, da dupla com Simaria, postou um vídeo em seu canal no YouTube relatando os perrengues do trabalho. Para surpresa de todos, um dos maiores apertos da sertaneja é controlar Simaria. Simone, que deixou o time de jurados do The Masked Singer, contou que passa 24 horas por dia preocupada com as gafes da irmã. Quem nunca, né?

"Gafe eu não costumo pagar muitas, mas tenho uma irmã que fico orando para dar tudo certo no final de todos os trabalhos. Tenho que cuidar 24 horas. Minha missão na Terra é cuidar dela", revelou a sertaneja.

Mas que gafes são essas? Simone deu detalhes. "É agoniada, às vezes grita no momento que não é para gritar, às vezes fala coisas que não é para falar, troca o nome da pessoa (...). Tem hora que ela paga muita gafe. Ainda bem que tem alguém para cuidar", agradeceu. Trabalho integral, hein?