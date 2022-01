Modelo Valentina Boscardin, de 18 anos, morre por complicações da Covid-19

A modelo Valentina Boscardin, de 18 anos, morreu na madrugada do último domingo, 9, por complicações causadas pela Covid-19. A notícia foi divulgada pela mãe dela, a apresentadora e empresária Marcia Boscardin, pelo Instagram. Valentina estava internada e não resistiu ao sofrer uma trombose no sábado, 8.

"É com muita dor que me despeço do amor da minha vida. Adeus, Valentina Boscardin Mendes. Que Deus te receba de braços abertos. Estou sem chão. Minha filha, vou te amar eternamente. Um anjo sobe ao céu", postou Marcia.

Valentina era contratada da Ford Models Brasil e se preparava para seguir os passos da mãe. Marcia Boscardin desfilou para grandes grifes internacionais como Givenchy, Dior, Mosquino, Valentino e Armani.