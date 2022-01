Filha de Bob Saget, Aubrey, mostra última mensagem que recebeu do pai

Theo Wargo/WireImage

Bob foi encontrado morto dentro de um quarto no Ritz-Carlton Hotel, em Orlando, Flórida, no dia 9 de janeiro. A causa de sua morte não foi divulgada.

O ator estava em uma turnê de comédia stand-up no momento de sua morte. Ele se apresentou pela última vez no dia 8 de janeiro no Ponte Vedra Concert Hall, em Ponte Vedra Beach, Flórida, perto de Jacksonville. Após o show, Bob falou sobre sua rotina no que seria seu último post no Instagram.