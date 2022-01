Lori Loughlin reflete sobre "coração bondoso e raciocínio rápido" de Bob Saget

Enquanto a família, amigos e fãs lamentam a perda de Bob Saget, de Três é Demais, Lori Loughlin, está se abrindo sobre sua amizade de longa data com o comediante.

A atriz de 57 anos – que co-estrelou ao lado do comediante em Três é Demais e Fuller House – disse em um comunicado ao E! News, "As palavras não podem começar a expressar o quão devastada estou. Bob era mais do que meu amigo; ele era minha família. Vou sentir falta de seu coração bondoso e raciocínio rápido. Obrigada por uma vida inteira de lembranças e risadas maravilhosas. Eu te amo, Boby."

No domingo, 9, o Gabinete do Xerife do Condado de Orange confirmou que o ator foi encontrado morto dentro de um quarto no Ritz-Carlton Hotel em Orlando, Flórida. Ele tinha 65 anos. Neste momento, a causa da morte é desconhecida.

Os dois atores estrelaram juntos pela primeira vez na popular comédia familiar - como Danny Tanner e Rebecca Donaldson Katsopolis, respectivamente - durante a exibição original do programa de 1987 a 1995. Mais de duas décadas depois, a dupla reprisou seus personagens para a reinicialização da Netflix, Fuller House, começando em 2016, com a série terminando em junho de 2020.