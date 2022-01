MJ Rodriguez se torna primeira mulher trans a ganhar um Globo de Ouro

Ela celebrou a vitória no Instagram. "OMG OMG!!!! @goldenglobes uau! Você está falando sobre um louco presente de aniversário! Obrigada!", iniciou a musa, que completou 31 anos no dia 7 de janeiro. "Esta é a porta que vai abrir a porta para muitos mais jovens talentosos."

"Eles verão que é mais do que possível. Eles verão que uma jovem latina negra de Newark, Nova Jersey, que teve um sonho, de mudar as mentes dos outros COM AMOR. O AMOR VENCE. Aos meus jovens bebês LGBTQIA ESTAMOS AQUI, a porta já está aberta, agora alcance as estrelas."