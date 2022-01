Andressa Urach fala sobre crise financeira e pede ajuda dos seguidores

Andressa Urach não está escondendo dos seguidores que está tendo problemas financeiros. A modelo chegou a pedir ajuda financeira dos seguidores, mas mesmo assim, revelou não conseguir pagar a fatura do cartão de crédito. Na tarde deste domingo, 9, Andressa voltou a falar sobre a questão no Instagram. Segundo ela, o marido Thiago Lopes paga tudo em casa, mas ela gasta mais do que ele ganha, o que gerou crise no casamento.

A influencer está lidando com desconfortos por estar próxima ao trabalho de parto. Segundo ela, a médica recomendou que ela adquirisse uma bola de pilates para se exercitar, mas ela não pode gastar com nada. "Nem o quarto do Leon fiz ainda... E nem sei se vou fazer", confessou.

Os seguidores questionaram se o marido não a ajudava com as despesas. Ela afirmou que sim, mas que os gastos eram maiores do que o recebido. "Quando eu conheci o Thiago, ele tinha dinheiro, mas ele investiu em mim, para produzir e vender biquínis na minha loja", começou.