Assista ao trailer dramático de 'Bel-Air', spin-off de 'Um Maluco no Pedaço'

A Peacock lançou o primeiro trailer do spin-off de Um Maluco no Pedaço, Bel-Air, nesta segunda-feira, 10, dando aos fãs um gostinho do que eles podem esperar da versão dramática da série.

O trailer mostra Will, interpretado pelo ator Jabari Banks, chegando em sua nova casa e se reúne com sua família depois de 10 anos separados. E embora seus primos o recebam calorosamente, o mesmo não pode ser dito de seu tio Phil (Adrian Holmes) e seus novos colegas de classe.

Na série original Will eventualmente encontra seu caminho, mas não será fácil neste spin-off, que explora o racismo e a diversidade em um nível mais profundo.

Os três primeiros episódios da série estarão disponíveis no Peacock no Super Bowl Sunday, no dia 13 de fevereiro, com os episódios restantes lançados semanalmente.