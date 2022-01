Por dentro do último show de stand-up de Bob Saget antes de sua morte

Instagram

De fato, seus entes queridos estavam perto de seu coração naquela noite, com Saget relembrando seu pedido de casamento para Kelly Rizzo e delirando, segundo Nickels, sobre "o quanto ele ama sua esposa".

"Ele conta uma história e diz: 'Eu me atrapalhei. Eu estava nervoso para pedir essa mulher em casamento. Ela é muito mais nova do que eu.' E ele disse: 'Espero poder passar o resto do meu tempo nesta terra com você'", disse o integrante da plateia. "Ela, claro, diz a ele para continuar com isso. Ele termina a história e ela diz que sim, e ela está chorando."

Em seguida, veio alertar suas famílias, o que Saget brincou que pode ter arruinado o momento. "Ele está dizendo: 'Na minha mente, estou pensando que estamos em Big Sur, há animais lá fora, e as fogueiras acesas, e é legal, e estamos de roupões de banho, e vou dizer isso, e vai ser um grande momento, e ela virá para os meus braços, e então teremos relações íntimas'", lembrou Nickels. "Ele continua, 'foi três horas depois', e ele diz que dois de seus amigos ele ainda não suporta porque passaram muito tempo no telefone com ela."