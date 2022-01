Influencer é agredida por ex-namorado e compartilha vídeo

"[...] Invadiu a minha casa. Foi diretamente para o meu quarto, fechou a porta e disse, ‘se você não apagar o que você postou, vou dar em você'. Não deu tempo nem de responder e ele foi pegando meu cabelo. Ele disse: ‘Você acabou com a minha vida, vou acabar com a sua também'. Veio arrancando um tufo de cabelo e me jogando no chão. Meu filho chorando muito e ele não parava. Ele pegou o nosso filho no braço e bateu em mim com ele no braço. Saiu com ele para a rua e eu fui atrás com uma faca. Quando ele viu que eu ia riscar o carro dele, ele veio para cima de mim, pegou a faca, me pegou pelos cabelos e me arrastou pelo asfalto. Eu estava louca para bater nele e ninguém deixava... Enfiei o dedo no olho dele. Ele merecia mais", contou.