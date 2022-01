O doce gesto de Anahí e Maite Perroni com as "novas" Mia e Lupita de 'Rebelde'

Não dá para assistir a nova versão de Rebelde, que estreou em 5 de janeiro na Netflix, e não se lembrar do elenco original de 2004.

Depois do lançamento, os fãs estão de olho nas reações e opiniões de Anahí, Dulce Maria, Maite Perroni, Alfonso Herrera, Christian Chavez e Christopher Uckermann.

Um dia depois dos episódios irem ao ar no serviço de streaming, Anahí e Christian postaram fotos de seus icônicos personagens, levando os fãs à loucura.

Estefanía Villarreal, intérprete de Celina Ferrer e nova diretora do Elite Way School, compartilhou um clique com a atriz de Mia Colucci e Angelique Boyer nos Stories do Instagram.