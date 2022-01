Contagem regressiva: Tadeu Schmidt e Boninho dão novas pistas sobre o BBB 22

A contagem regressiva para o Big Brother Brasil 22, reality show da TV Globo, começou. O apresentador do programa, Tadeu Schmidt, voltou ao Fantástico, programa dominical da emissora, para dar mais algumas dicas sobre os participantes da edição, que estreia dia 17 de janeiro. Tadeu não economizou: até integrantes da pipoca foram incluídos nos spoilers. Ajudou ou aumentou a ansiedade?

A mensagem foi no final da edição do Fantástico, antigo programa do apresentador, neste domingo, 9. "Vocês têm visto que o Boninho tem postado dicas pra quem quer descobrir quem são os participantes do BBB22, né?", começou o apresentador. "Falei: 'Para com isso, Boninho! Você tá dando dicas muito claras! Tá todo mundo descobrindo. Já sabem todos os participantes!'", afirmou. Ainda assim, Tadeu adiantou dicas exclusivas para o programa.,

"No BBB 22 tem gente de Minas, Ceará, Bahia, Rio de Janeiro, Paraíba, entre outros estados. Tem professora, estudante de medicina, relações públicas, influencer, ator. Tem um que não aguentou morar com amigos porque não suportou dividir casa com bagunceiros, esse vai ter a vida fácil no BBB", começou.