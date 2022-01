Como Kanye "Ye" West se sente sobre sua nova "musa" Julia Fox

"Hurricane": "Nunca voltei para casa"

Também em "Hurricane", Kanye faz referência à casa que ele comprou com Kim no Sul da Califórnia, EUA, em 2014, que depois foi renovada com um design minimalista. Em 2020, a revista Architectural Digest mostrou a casa e entrevistou o casal nela.

"Architectural Digest, mas eu precisei melhorar a casa", diz Kanye na faixa. "Uma casa de sessenta milhões de dólares, nunca voltei para casa".

Em 2019, Kanye comprou uma fazenda em Wyoming por 14 milhões de dólares. Depois ele começou a passar mais tempo lá, longe de sua esposa e seus filhos. Em janeiro, um mês antes de Kim pedir o divórcio, uma fonte disse para o E! News que os dois chegaram em um ponto em que não tinham passado um tempo juntos como casal em meses. "Eles se viram por causa das crianças, mas estão vivendo separados. Kim sabe que o casamento acabou. Ela sabe disso há um tempo".

Em fevereiro de 2021, uma fonte próxima de Kim disse que Kanye continua sendo uma "grande parte" da vida das crianças, que "passavam a maioria do tempo com Kim", no Sul da Califórnia. "Kanye pode ver as crianças quando ele quiser", disse a fonte. "Ela não está parando ele".