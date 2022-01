Dylan Minnette se defende após "se vestir mal" em tapete vermelho de 'Pânico 5'

Dylan Minnette, que estrelou 13 Reasons Why, está compartilhando as razões pelas quais ele não estava realmente mal vestido em um evento promovendo seu próximo filme. No sábado, 8, Dylan Minnette foi ao Twitter depois que os internautas criticaram sua escolha fashion para a sessão de fotos, em Los Angeles, de Pânico 5.

O ator de 25 anos usava suéter azul, jeans preto e sapatos sociais enquanto Mason Gooding e Jack Quaid optaram por ternos no evento, que foi atenuado a partir de uma estreia adequada em meio aos casos de Covid-19 nos Estados Unidos.

"Para todos que me demoliram absolutamente por 'me vestir mal' para a 'estreia e tapete vermelho de Pânico'... não foi uma estreia", escreveu ele na rede social. "Nossa estreia foi (infelizmente) cancelada."

Dylan garantiu a seus fãs que, se a estreia não tivesse sido cancelada, ele teria usado trajes apropriados, acrescentando: "É claro que eu teria me vestido para a ocasião de uma estreia, seus bobos!!"