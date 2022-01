Pete Davidson lembra ajuda de Bob Saget em seu período "difícil" de saúde mental

Bob Saget deu a Pete Davidson um grande apoio durante um momento de necessidade. Após a notícia da morte de Bob Saget, Pete Davidson prestou homenagem ao amigo em uma declaração comovente. Embora o astro de Saturday Night Live não tenha redes sociais, ele pediu ao colega comediante Dave Sirius postar uma mensagem para ele.

"Só queria que vocês soubessem que Bob Saget foi um dos homens mais legais do planeta", começou a nota do namorado de Kim Kardashian. "Quando eu era mais jovem e várias vezes ao longo de nossa amizade, ele me ajudou a passar por algumas coisas difíceis de saúde mental".

Davidson acrescentou que Saget poderia ficar no telefone com sua mãe, Amy Davidson, por "horas" em um esforço para ajudar de qualquer maneira que pudesse. "Conectando-nos com médicos e coisas novas que poderíamos tentar", continuou. "Ele iria me checar e se certificar de que eu estava bem."