Zendaya faz alerta sobre segunda temporada de 'Euphoria'

Jeff Kravitz/Getty Images for HBO

Zendaya mostrou preocupação com seus fãs antes do retorno de Euphoria. Nesse domingo, 9, horas antes da estreia da segunda temporada da série de drama da HBO, Zendaya emitiu um aviso aos telespectadores em sua página do Instagram.

"Eu sei que já disse isso antes, mas quero reiterar a todos que Euphoria é para o público adulto", escreveu ela. "Esta temporada, talvez até mais do que a anterior, é profundamente emocional e lida com assuntos que podem ser gatilhos e difíceis de assistir. Por favor, assista apenas se você se sentir confortável. Cuide-se e saiba que de qualquer maneira você ainda é amado e ainda posso sentir o seu apoio. Com todo meu amor, Daya".

Em 2020, Zendaya fez história ao ganhar o primeiro Emmy por seu papel em Euphoria, cujos episódios vêm com avisos sobre seu material sensível. A atriz interpreta a estudante Rue, que luta contra o vício em drogas e a depressão. A temporada de estreia do programa, em 2019, também continha histórias relacionadas a sexo de menores, estupro, pornografia de vingança e violência.