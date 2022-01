John Stamos lamenta morte de Bob Saget: "Nunca terei outro amigo como ele"

John Stamos compartilhou uma homenagem tocante a Bob Saget após a morte de seu amigo de longa data aos 65 anos. Bob Saget, que interpretou Danny Tanner em Três é Demais e na recente série Fuller House, foi encontrado morto dentro de um quarto de hotel em Orlando, Flórida, no domingo, 9.

A causa do falecimento, que ocorreu enquanto ele seguia em turnê com seu stand-up comedy, não foi revelada.

"Estou quebrado. Estou destruído. Estou em choque total e absoluto", escreveu Stamos, de 58 anos, no Twitter. "Eu nunca terei outro amigo como ele. Eu te amo muito, Bobby."

Em Três é Demais, que foi ao ar entre 1987 e 1995, e Fuller House, que foi transmitido na Netflix entre 2015 e 2020, Stamos interpretou o cunhado do pai solteiro de Tanner, tio Jesse.

Na sitcom original, junto com o personagem de Dave Coulier - seu colega de quarto tio Joey, todos criaram as três filhas de Tanner, interpretadas por Candace Cameron Bure, Jodie Sweetin e as gêmeas Ashley Olsen e Mary-Kate Olsen. Todas, exceto as duas últimas estrelas, reprisaram a personagem em Fuller House, que girava em torno dos personagens de Bure, Sweetin e da colega de Full House, Andrea Barber.