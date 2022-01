A lista completa de vencedores do Globo de Ouro 2022

Melhor atriz em série de drama

Uzo Aduba, In Treatment

Jennifer Aniston, The Morning Show

Christine Baranski, The Good Fight

Elisabeth Moss, The Handmaid's Tale

Mj Rodriguez, Pose

Melhor ator em série de drama

Brian Cox, Succession

Lee Jung-jae, Round 6

Billy Porter, Pose

Jeremy Strong, Succession

Omar Sy, Lupin

Melhor atriz em série de comédia

Hannah Einbinder, Hacks

Elle Fanning, The Great

Issa Rae, Insecure

Tracee Ellis Ross, Black-ish

Jean Smart, Hacks

Melhor ator em série de comédia

Anthony Anderson, Black-ish

Nicolas Hoult, The Great

Steve Martin, Only Murders in the Building

Martin Short, Only Murders in the Building

Jason Sudeikis, Ted Lasso