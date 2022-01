Mary-Kate e Ashley Olsen e mais estrelas de 'Três é Demais' prestam tributo a Bob Saget

Walt Disney Television via Getty Images Photo Archives

Após a notícia de seu falecimento, os colegas de elenco de Bob Saget, em Três é Demais, estão honrando seu legado.

O astro, mais conhecido por seu papel como Danny Tanner na série, foi encontrado morto dentro de um quarto do Ritz-Carlton Hotel em Orlando, Flórida, nesse domingo, 9, confirmou o Gabinete do xerife do condado de Orange. Ele tinha 65 anos. A causa da morte ainda não foi confirmada.

Mary-Kate Olsen e Ashley Olsen—que interpretaram o papel da filha mais nova do comediante, Michelle, durante a temporada original da série de 1987 a 1995—disseram em um comunicado ao E! News: "Bob foi o homem mais amoroso, compassivo e generoso. Estamos profundamente tristes por ele não estar mais conosco, mas sabemos que continuará a estar ao nosso lado para nos guiar com a graça de sempre. Nossos pensamentos estão com suas filhas, esposa e família e estão enviando nossas condolências".

O comediante Dave Coulier, que também estrelou o sitcom, escreveu no Twitter em 9 de janeiro: "Meu coração está partido. Eu te amo, Bob. Seu irmão eterno, Dave".