Bob Saget morre aos 65 anos

Saget estava em uma turnê de comédia stand-up no momento de sua morte. "Eu realmente amo fazer standup agora mais do que nunca", disse ele à estação de TV News4Jax de Jacksonville, Flórida, na semana passada. "Eu só quero que as pessoas se divirtam e tenham uma boa noite. Me preparando para fazer novos especiais, então você tem que ir para a estrada".

Saget se apresentou pela última vez no palco no sábado, 8 de janeiro, no Ponte Vedra Concert Hall em Ponte Vedra Beach, Flórida, perto de Jacksonville. Naquela noite, ele revelou o que seria sua última postagem no Instagram.

"Ok, adorei o show de hoje à noite @pontevedra_concerthall em Jacksonville", escreveu ele ao lado de uma selfie. "Público realmente bom. Muita positividade. Aconteceu ontem à noite em Orlando no Hard Rock Live também. Público muito agradecido e divertido. Obrigado novamente a @comediantimwilkins pela abertura. Eu não tinha ideia de que fiz um show de duas horas esta noite. Eu estou de volta à comédia como quando tinha 26 anos. Acho que estou encontrando minha nova voz e amando cada momento dela".