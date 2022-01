Josh Duhamel está noivo de Audra Mari e Fergie parabeniza ex

Josh Duhamel está dando outra chance ao casamento, com o apoio de sua ex-esposa. Josh, de 49 anos, está noivo da modelo e Miss Mundo América 2016, Audra Mari, sua namorada há mais de dois anos.

Duhamel anunciou a notícia em sua página do Instagram nesse sábado, 8, aniversário de 28 anos de sua parceira.

"Está acontecendo!! Ela encontrou uma mensagem em uma garrafa que chegou à praia e disse SIM!! @audramari", escreveu o ator, ao lado de uma foto dos dois juntos em uma praia, com ele segurando um papel amassado que dizia: "Audra Diane Mari, quer casar comigo?"

A ex-esposa de Duhamel, Fergie, e mãe de seu filho de 8 anos, Axl Jack Duhamel, comentou: "Parabéns!!!", e adicionou seis emojis de coração verde.

Audra, que também foi Miss Dakota do Norte, EUA, 2014, e Josh confirmaram seu romance em outubro de 2019 após meses de rumores de romance quando foram fotografados se beijando em um aeroporto em Toronto. Um mês depois, ele e Fergie finalizaram o divórcio. A cantora de 46 anos havia entrado com os documentos no início daquele ano. Fergie e Duhamel anunciaram sua separação em setembro de 2017, após oito anos de casamento.