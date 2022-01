Kate Middleton surge majestosa e radiante em retratos de seu aniversário de 40 anos

Em homenagem ao 40º aniversário de Kate Middleton neste domingo, 10, o Palácio de Kensington divulgou três novos retratos da Duquesa de Cambridge onde ela surge majestosa e mais radiante do que nunca em três vestidos diferentes de Alexander McQueen.

O fotógrafo Paolo Rovers tirou as fotos em Kew Gardens, em Londres, em novembro, e elas entrarão na coleção permanente da National Portrait Gallery, da qual Kate é a patrona.

Em uma foto, a esposa do Príncipe William e mãe do Príncipe George, de 8 anos, Princesa Charlotte, de 6 anos e Príncipe Louis, de 3 anos, usa um vestido vermelho de babados de um ombro só com bolsos e brincos de diamante da coleção de Rainha Elizabeth II. Em outra foto, Kate ostenta um vestido branco com babados e brincos de diamantes e pérolas que pertenceram à falecida princesa Diana. Uma terceira imagem a mostra usando um vestido branco ombros a ombro com laços laterais. Em todas as três fotos, o cabelo da duquesa surge com ondas.