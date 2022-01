7 celebridades que se arrependeram de algum procedimento estético

Munik Nunes

A vencedora do BBB16 era muito jovem quando ganhou o reality — apenas 19 anos. Ela revelou que, devido às críticas que recebia em comentários do Instagram, realizou uma lipoaspiração e colocou silicone, sem pensar muito sobre ou realizar pesquisas. A influencer se arrependeu do último procedimento quando sofreu contratura capsular e a ruptura do implante do seio direito.