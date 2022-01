Shawn Mendes e Camila Cabello se reencontram após término

MEGA

Shawn também comemorou a chegada do mais novo membro no Instgaram, compartilhando uma série de fotos e vídeos adoráveis. Em um clipe, o cachorrinho é visto no banco de trás do carro, sentado no colo de sua nova mãe, enquanto Shawn está no banco do motorista. Em outro vídeo, Tarzan descobre divertidamente a câmera do telefone.

"Ele ama a si mesmo", observou a cantora de "Havana". "Isso é um bom sinal".

Em abril de 2021, Tarzan até ganhou sua própria conta no Instagram, que foi atualizada mais recentemente no mês passado com uma foto dele relaxando em um sofá.