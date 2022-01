Miley Cyrus está namorando o baterista do Liily, Maxx Morando

Vijat Mohindra/NBC/NBCU Photo Bank via Getty Images

Miley Cyrus tem um novo amor! Uma fonte disse exclusivamente ao E! News que Miley está namorando o baterista Maxx Morando, da Liily. "Ela está feliz namorando Maxx", diz a fonte. "É oficial".

Maxx, de 23 anos, e Miley, de 29, têm saído muito e têm amigos em comum, disse uma segunda fonte ao E! News. "Eles são artísticos e criativos, então eles se unem por serem músicos", diz a fonte.

Maxx inclusive estava em Miami para apoiar a estrela enquanto ela apresentava Miley's New Year's Eve Party para a NBC.

"Ele estava nos bastidores com Miley e Pete nos ensaios e gravação da véspera de Ano Novo e se divertindo com eles", disse a segunda fonte, acrescentando: "Eles foram todos super amigáveis uns com os outros e pareceram ter uma ótima noite".

Os fãs primeiro especularam que Miley e Maxx estavam juntos depois que foram vistos parecendo juntos no desfile Love Parade da Gucci, que aconteceu na Calçada da Fama em Hollywood em novembro.