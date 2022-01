Conheça a trajetória de Xamã, dono do hit 'Malvadão 3'

Se você ainda não ouviu Malvadão 3, está perdendo tempo. A música, com elementos do trap e funk, está em primeiro lugar no Spotify Brasil desde o lançamento. E não é só por aqui que o hit está fazendo sucesso. A cada dia que passa, a canção sobe algumas posições no Top Spotify Global, estando agora no 39º lugar.

A faixa é o elemento final da Trilogia Malvadão, lançada pelo rapper carioca Xamã. A primeira versão surgiu quando ele estava começando, e fala sobre a vida simples que vivia em Sepetiba, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. A segunda foi lançada dois anos depois, com a carreira do músico em desenvolvimento. A última parte acompanha a consolidação do artista, tendo recebido mais de 1 milhão e meio de streams nas primeiras 24 horas de lançamento, e 16 milhões de visualizações no YouTube.

Tudo isso começou com Jason Carlos da Cruz Fernandes, de 32 anos. O sonho inicial de Jadson era ser advogado. Trabalhou em lojas para pagar a faculdade e até como camelô, vendendo amendoim — profissão que inspirou a música Flow de Amendoim.