5 looks de Larissa Manoela para se inspirar

Larissa Manoela, que acabou de completar 21 anos no último dia 28 de dezembro, adora compartilhar seus looks no Instagram.

Com mais de 40 milhões de seguidores em seu perfil, ela se tornou um dos ícones fashions entre as atrizes globais.

Suas combinações são variadas, e podem agradar aos mais diversos estilos. Isso porque Larissa Manoela gosta de ousar nas cores, e vai desde ao visual mais romântico até algo mais moderninho, sabe? Confira a seguir: