Zendaya quer que Tom Holland faça uma participação especial em 'Euphoria'?

Jeff Kravitz/FilmMagic for HBO, Amy Sussman/Getty Images

Não estamos mais no Universo Cinematográfico Marvel! Zendaya já está de olho em sua próxima colaboração na tela com o namorado Tom Holland. E o personagem pensado por Zendaya pode ser muito mais sombrio do que Tom Holland pensa...

O que a atriz de 25 anos tem em mente, exatamente? Uma participação especial em Euphoria, revelou ela durante o Daily Pop, do E! News, na sexta-feira, 7.

"Quero dizer, ouça, nós conversamos sobre isso o tempo todo", disse a estrela durante o bate-papo exclusivo. "Nós estamos tipo, 'Vamos apenas colocá-lo no fundo de uma cena ou algo assim!'"

O próprio astro disse que está "pedindo" para aparecer no programa há "muito tempo". Além disso, ele certamente não está limitado ao papel de Peter Parker. Como Zendaya apontou, "Ele fez 'Cherry - Inocência Perdida', então ele definitivamente não é um estranho para [papéis mais sombrios]".

Por enquanto, enquanto se prepara para a estreia da segunda temporada de Euphoria, ela está grata por tê-lo em sua vida.

"Ele foi muito solidário, você sabe", disse Zendaya. "Esta não é uma temporada fácil, então eu preciso tanto disso quanto eu puder."