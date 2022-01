Luciana Gimenez fala sobre perseguição na gravidez de Lucas Jagger: "Um inferno"

Luciana Gimenez recordou das poucas e boas que passou durante a gravidez de Lucas Jagger, seu filho com o astro do Rolling Stones, Mick Jagger, em entrevista ao canal do YouTube de Ana Hickmann. No bate-papo, Luciana revelou que não foi fácil lidar com a pressão em cima dela naquela época.

"Saí em mais de 500 capas de jornais e revistas. Foi um inferno na vida. Me perseguiram na Austrália. Passei dois meses lá e voltei para Nova York. Cheguei e estavam lá", contou. Após o nascimento do filho, Luciana Gimenez prosseguiu na tentativa de protegê-lo dos holofotes. "Eu protegi muito o Lucas. Ninguém tinha acesso a ele", explicou a apresentadora.

A modelo também contou que mesmo nos dias atuais há ainda quem comente sobre sua vida pessoal. "Até hoje vivo alguns resquícios disso. As pessoas se sentem no direito de falar o que querem, jogar pedra. Tomei uma decisão, quando engravidei, de não rebater notícias. Mas é um preço caro, porque você vê os maiores absurdos na internet e não fala nada", destacou.