Blue Ivy, filha de Beyoncé e Jay-Z, mostra que cresceu em foto de aniversário

Prepare-se para se sentir velho.

É difícil acreditar que a filha de Beyoncé e Jay-Z, Blue Ivy Carter, já tem 10 anos, né?! Em homenagem à comemoração do dia 7 de janeiro, a mãe de Bey, Tina Knowles, foi às redes sociais para compartilhar uma foto rara de sua neta mostrando o quanto ela cresceu.

"Minha linda, talentosa e super inteligente neta Blue Ivy fez 10 anos hoje!", ela escreveu no Instagram. "Deus, parecia que foi ontem que você veio ao mundo comandando as coisas. Blue é minha pequena gêmea capricorniana. Rezei para que ela nascesse no meu aniversário, mas ela fez o que sempre faz. Ela veio quando estava boa e pronta três dias depois mas ainda compartilhamos o vínculo".

Tina continuou: "Ela me lembra, 'Vovó, você está agindo como um capricorniana'. Blue dá os melhores conselhos como uma pessoa adulta. Às vezes esqueço que ela é tão jovem!!!"