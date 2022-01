Viih Tube abandona mega hair e renova o visual

Viih Tube surpreendeu os seguidores ao aparecer com os fios curtos no Instagram na manhã desta sexta-feira, 7. A ex-BBB revelou que não queria mais depender do mega hair para se sentir bonita. Ainda sim, Viih Tube confessa que não se acostumou com o visual. Quem também resolveu assumir os fios naturais foi Virginia Fonseca. Arrasaram!

"Ontem tirei meu mega hair. Não mostrei para vocês porque estava me adaptando. Ainda estou estranhando, mas decidi que não quero depender do mega hair para me sentir bonita. Estou com os cabelos curtinhos - eles estavam maiores, mas as pontas estavam fracas, então cortei", revelou a youtuber, nos stories.

A mudança, contudo, não é definitiva. A influencer contou que adquiriu apliques de presilha, assim, pode colocar e tirar a extensão quando quiser. "Vou cuidar para ele ficar saudável. Quero que ele fique mais comprido", disse ela.